FDE émet une obligation verte de 20 millions d'euros

(Boursier.com) — FDE annonce l'émission d'une deuxième obligation verte pour financer le développement de son portefeuille d'énergies bas carbone en Europe. Après la réussite de sa première émission de dette obligataire l'an dernier, le financement a été octroyé par son partenaire de long terme, Edmond de Rothschild Asset Management (EDRAM), un fonds d'investissement de premier plan dans l'énergie et les infrastructures. Cette nouvelle obligation verte financera le portefeuille de solutions énergétiques existantes du groupe et plus particulièrement les projets de Bio-GNL et de Bio-CO2 développés par sa filiale Cryo Pur. Le financement de 20 millions d'euros est en complément de l'obligation de 40 millions d'euros émise en septembre 2021 avec BRIDGE, la plateforme de dette infrastructure d'EDRAM. Ce financement est qualifié d'"obligation verte" et l'émission a été évaluée conforme aux Principes applicable aux Obligations Vertes de l'ICMA (International Capital Market Association) via une opinion d'EthiFinance, expert indépendant reconnu. L'obligation est assortie d'une maturité de 7 ans, compte tenu de l'expérience de FDE dans la construction et l'exploitation d'actifs de premier ordre, générant des cash flows récurrents adossés à des contrats de vente d'énergie. Ce modèle économique "permet ainsi au groupe de garantir des rendements favorables sur le capital engagé pour chaque site de production".

FDE dispose donc des ressources financières nécessaires pour accélérer sa stratégie de développement et atteindre ses objectifs pour l'exercice 2026, avec plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel, un EBITDA excédent 50 millions d'euros et une contribution environnementale renforcée avec plus de 10 millions de tonnes d'émissions de CO2eq par an.

Tandis que FDE attend l'accord définitif de l'Etat français pour capter et valoriser le gaz des mine sur de nouveaux sites dans les Hauts-de-France, ainsi que l'octroi du Ministère de la Transition Ecologique de la concession pour exploiter les réserves certifiées en Lorraine, le groupe continue d'avancer sur d'autres fronts. La première ferme solaire de 15 MW à Tritteling est prête à entrer en production dans les prochaines semaines et bénéficiera de conditions de prix de vente "très attractives". Suite à l'acquisition récente de Cryo Pur, la restructuration de cette filiale et la mise en oeuvre du modèle d'opérateur FDE progressent afin de déployer les technologies de pointe de Cryo Pur en Europe et ainsi renforcer la position du groupe sur les marchés stratégiques du Bio-GNL et du Bio-CO2. En outre, Cryo Pur a obtenu un nouveau brevet qui porte à 8 le nombre de grandes familles de brevets internationaux détenus par la société. Ce brevet concerne un procédé cryogénique permettant la capture du carbone contenu dans le méthane liquide, solution qui pourrait être clé pour extraire efficacement le CO2 associé aux installations de GNL de grande taille.