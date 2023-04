FDE : croissance des revenus du groupe confirmée pour 2023

(Boursier.com) — La Française de l'Energie atteint un chiffre d'affaires, sur les 9 premiers mois de l'exercice 2023, s'élevant à 31,1 millions d'euros, en forte hausse par rapport à la même période 2022 (+84%), dépassant ainsi déjà le chiffre d'affaires annuel de l'exercice 2022, porté à nouveau par le développement de ses activités et une optimisation des prix de vente de l'énergie.

Croissance des revenus confirmée pour 2023

Cette excellente dynamique de forte génération de revenus et cash flows associés au portefeuille du groupe se poursuivra au dernier trimestre 2023.

FDE poursuit également sa croissance organique avec la mise en place au cours des prochains mois de nouvelles solutions énergétiques locales bas carbone, et en particulier des cogénérations additionnelles. A ce titre, le groupe a lancé l'assemblage de 4 cogénérations supplémentaires pour une installation prévue pour la fin de l'année calendaire 2023.

Par ailleurs, en plus des 84 ha déjà sécurisés, l'extension du parc photovoltaïque de Tritteling-Redlach a été entérinée avec l'obtention des terrains et le lancement des études d'ingénierie permettant un doublement de la capacité installée actuelle (+15 MW additionnel) d'ici tout début 2025.

Aux nouveaux projets associés à la technologie Cryo Pur, FDE finalise son plan d'optimisation et d'industrialisation de ses technologies d'épuration et de liquéfaction du biogaz et du bio-CO2 et le groupe anticipe que les revenus liés à ces nouveaux projets constitueront un axe de croissance supplémentaire majeur pour FDE.

En parallèle, le groupe continue de renforcer son positionnement sur les autres solutions de production d'énergies bas carbone en circuits courts : un modèle économique, écologique et social prouvé et compétitif.