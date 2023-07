FDE : chiffre d'affaires annuel record

(Boursier.com) — La Française de l'Énergie a affiché un chiffre d'affaires annuel de 39,2 ME, en progression de +50% par rapport à l'année précédente, porté par une progression des capacités de production électrique du groupe et l'optimisation continue de la valorisation des revenus associés. FDE réitère ainsi ses objectifs de chiffre d'affaires annualisé de plus de 100 ME, d'un Ebitda supérieur à 50 ME, combinés à plus de 10 millions de tonnes d'émissions CO2eq évitées par an d'ici 2026.

Les revenus liés à la production d'électricité ont quasiment doublé en 2023 pour atteindre 25,6 ME (+98% par rapport à l'exercice passé), portés par une nouvelle progression des volumes de production d'électricité en hausse de 23% sur l'année. L'exercice 2023 a en effet bénéficié de la mise en service de deux cogénérations additionnelles dans les Hauts-de-France en juillet 2022 et du parc photovoltaïque de 15 MW dans le Grand-Est en janvier 2023. Les prix de vente de l'électricité ont par ailleurs continué à être optimisés via des contrats PPA (Power Purchase Agreements) représentant 73% du portefeuille cogénération, et atteignent plus de 176 euros/MWh en moyenne sur l'exercice (portefeuille obligations d'achat et PPA, versus 109 EUR/MWh sur 2022). Près de 47% des volumes PPA de l'année 2024 ont également été fixés à plus de 230 euros/MWh.

L'activité de production de gaz est restée dynamique sur cet exercice pour s'établir à 12,3 ME de revenus sur 2023 (+5%), malgré la longue indisponibilité du réseau de transport GRT Gaz, en cours de remise en conformité jusqu'au mois de septembre 2023. Le groupe optimise, par ailleurs, la flexibilité de ses actifs afin de maximiser ses revenus en fonction des contraintes des réseaux et des marchés, et étudie des options de valorisation supplémentaires, notamment sous forme d'électricité et de gaz liquéfié.

Les revenus issus de la vente de chaleur à Béthune et Creutzwald ont progressé pour s'établir à 459 KE en 2022 (2022 : 363 KE). La contribution de Cryo Pur, associée notamment aux contrats d'exploitation et de maintenance des unités de production de Bio-GNL et Bio-CO2 en Irlande et en Norvège, est de 894 KE sur l'exercice 2023, en attente de la mise en place de nouveaux sites de production de Bio-GNL et Bio-CO2 en Europe.

FDE poursuit sa croissance organique avec la mise en place au cours des prochains mois de nouvelles solutions énergétiques locales bas carbone, et l'installation de 4 cogénérations additionnelles d'ici fin 2023. FDE continue, par ailleurs, son développement dans l'hydrogène décarboné dont l'hydrogène naturel, avec notamment la réalisation d'ici la fin de l'année 2023, de nouvelles mesures de concentration d'hydrogène blanc ou natif dans trois puits existants de FDE en Lorraine afin de déterminer plus précisément l'étendue du gisement. Le groupe, détenteur exclusif des plus importantes ressources de gaz en Europe continentale, attend par ailleurs dans les prochaines semaines, le jugement du Tribunal administratif contre la décision, "hors délais et infondée", de rejet de la demande de concession dite Bleue Lorraine. Enfin, FDE, via sa nouvelle filiale norvégienne, Cryo Pur Norge AS, travaille activement au développement de 6 nouveaux projets de production de biogaz liquéfié et de Bio-CO2 en Norvège, dont certaines constructions pourront commencer dès 2024. Le Groupe anticipe ainsi que les revenus liés à ces projets constitueront rapidement un axe de croissance additionnel majeur.