FDE : chahuté après les annonces

(Boursier.com) — FDE trébuche de 7,3% à 44 euros, sanctionné après l'annonce de revenus semestriels en retrait de 15% à 17,6 millions d'euros. Le management a néanmoins confirmé ses objectifs de chiffre d'affaires annualisé de plus de 100 ME, d'EBITDA supérieur à 50 ME, combinés à plus de 10 millions de tonnes d'émissions CO2eq évitées par an d'ici 2026.

Le CA est sans surprise pénalisé par l'indisponibilité du réseau GRT Gaz, note TP ICAP Midcap. Le broker réitère son avis 'achat' et sa cible de78,2 euros, rassuré par les derniers développements : concession Bleu Lorraine, permis d'exploration d'hydrogène blanc en cours d'attribution, accélération de la croissance dans le gaz de mine et dans l'hydrogène vert. Le titre, qui s'échange actuellement sur un multiple VE/EBITDA de 8,9x pour 2024, devrait profiter d'un flux de nouvelles qui devrait améliorer la visibilité, avec la communication du business plan de la Lorraine (prévue le 7 mars) et le CMD prévu au T2 qui actualisera la feuille de route 2025-26. L'action figure dans la top pick 2024 du courtier.

De son côté, Oddo BHF explique que pour l'activité de récupération de gaz de mine, la couverture des prix permet d'atténuer l'impact de la baisse des prix de marché. L'activité Cryo Pur devrait commencer à contribuer aux résultats du groupe avant 2026. Pour rappel, la contribution de cette activité n'est pas encore intégrée dans ses estimations 2026 en attente de la présentation du plan d'affaires de cette activité. Les multiples à horizon 2026 du groupe semblent attractifs à 6,1x en VE/EBITDA. Le courtier réitère son avis 'surperformance' et sa cible de 65 euros.