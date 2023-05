FDE annonce la découverte d'hydrogène naturel dans le bassin minier lorrain

(Boursier.com) — FDE , producteur d'énergie à empreinte carbone négative, annonce avoir découvert d'importantes concentrations d'hydrogène naturel (dit "hydrogène blanc ou natif") dans un des puits précédemment forés par FDE.

Dans le cadre du projet de recherche Regalor mené en collaboration avec l'Université de Lorraine et le CNRS, un programme innovant de mesures déployées sur le puits de Folschviller a en effet permis de quantifier des teneurs importantes en hydrogène dissous dans l'aquifère du Carbonifère à différentes profondeurs.

Philippe de Donato et Jacques Pironon, Directeurs de recherche au Laboratoire GeoRessources (Université de Lorraine / CNRS) ont ainsi déclaré : "Les travaux menés dans le cadre du projet Regalor ont permis de mettre en évidence que les fluides des formations carbonifères du bassin minier lorrain sont très significativement enrichis en hydrogène, avec une concentration mesurée de 15% à 1.093m de profondeur et estimée à 98% à 3.000 mètres de profondeur. Les prochaines campagnes de mesures prévues par FDE permettront d'évaluer plus précisément le potentiel d'exploitation de cette ressource stratégique pour la transition écologique."

FDE a ainsi déposé une demande d'octroi de permis exclusif de recherches de mines dit "Permis des Trois-Évêchés" pour l'exploration de l'hydrogène naturel (H2) dans le bassin minier lorrain.

La demande de permis déposée couvre une superficie de 2 254 km(2), sur les départements de la Moselle et de la Meurthe-et-Moselle. Dans ce cadre, FDE prévoit déjà la réalisation de nouvelles mesures de concentration d'hydrogène dans trois puits existants afin d'enrichir les études sur les mécanismes de formation, de transfert et de production d'hydrogène blanc dans le contexte géologique lorrain. Un site pilote sera identifié sur la base des résultats obtenus puis mis en oeuvre pour initier une production et une valorisation locale d'hydrogène naturel dans le Grand-Est.

Ce permis d'exploration d'hydrogène naturel s'inscrit ainsi dans la stratégie de développement du Groupe dans l'écosystème H2 de la Grande Région (Grand Est, Wallonie, Luxembourg, Sarre et Rhénanie-Palatine) afin de fournir une production locale d'énergies écologiquement et économiquement compétitives aux habitants, industriels et collectivités de ces territoires, importants consommateurs d'énergie. Ce projet bénéficiera également de la future mise en service de MosaHYc porté par GRTgaz et CREOS, qui permettra le transport d'H2 via une canalisation transfrontalière 100% hydrogène.

Avec cette découverte et le développement parallèle de projets stratégiques de valorisation de gaz, d'hydrogène et de stockage de CO2 en Lorraine, FDE démontre une nouvelle fois le riche potentiel du bassin lorrain et le positionnement du Groupe comme acteur de premier plan de l'économie circulaire des territoires afin de favoriser la réduction de leur empreinte carbone.

