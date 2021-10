Fauvet Girel : acquisition du bloc de contrôle de la société par ADVANCED BIOLOGICAL LABORATORIES SA

(Boursier.com) — La Société ETABLISSEMENTS FAUVET GIREL informe ses actionnaires que la société STE PARISIENNE DE CONSTRUCTION ET DE LOCATION (SPACLO), détenant 91,47% du capital de la Société, ainsi que sept personnes physiques, détenant conjointement 5,22% du capital, ont conclu un contrat d'acquisition et de cession d'actions aux termes duquel les cédants ont cédé leurs participations respectives à la société ADVANCED BIOLOGICAL LABORATORIES SA.

La cession, portant sur l'intégralité des titres détenus par les cédants, soit 242.527 actions sur un total de 250.810 actions, représentant 96,69% du capital et des droits de vote de la société, a été réalisée en date de ce jour pour un prix de 15,90 euros par action, faisant ressortir une valeur de 3.986.890,00 euros pour 100% des titres ETABLISSEMENTS FAUVET GIREL.

Conformément à la réglementation applicable, en particulier les articles L. 433-3 du Code monétaire et financier et 233-1 2o et 234-2 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (AMF), ABL SA déposera un projet d'offre publique d'achat auprès de l'AMF au prix de 15,90 euros par action, visant la totalité des actions composant le capital de la société ETABLISSEMENTS FAUVET GIREL non détenues par ABL SA (soit 8.189 actions)2. L'Offre sera déposée pour le compte de l'initiateur par Banque Delubac & Cie.

Un expert indépendant sera désigné par la société afin d'apprécier le caractère équitable des conditions financières de l'Offre conformément à la réglementation applicable. Un comité ad hoc sera mis en place à bref délai pour les besoins de la désignation de l'expert indépendant et le suivi des travaux de ce dernier conformément aux dispositions de l'article 261-1 du règlement général.

L'Offre ne sera pas suivie d'une procédure de retrait obligatoire, ABL SA ayant l'intention de maintenir la cotation des actions de la société.