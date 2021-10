Fauvet Girel : ABL détient 96,7% du capital, mais n'engagera pas de procédure de retrait obligatoire

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 18 octobre à l'AMF, la société anonyme de droit luxembourgeois Advanced Biological Laboratories a déclaré avoir franchi en hausse, le 15 octobre, les seuils de 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 1/3, 50%, 2/3, 90% et 95% du capital et des droits de vote de la société Etablissements Fauvet Girel et détenir 242 527 actions Etablissements Fauvet Girel représentant autant de droits de vote, soit 96,70% du capital et des droits de vote de cette société.

Ce franchissement de seuils résulte d'une acquisition d'actions Etablissements Fauvet Girel hors marché.

A la suite du franchissement, à titre individuel, des seuils de 5%, 10%, 15%, 20% 25% du capital et des droits de vote de la société Etablissements Fauvet Girel, la société Advanced Biological Laboratories (ABL SA), indique que cette acquisition résulte de l'acquisition hors marché d'un bloc de contrôle de 242.527 actions Etablissements Fauvet Girel auprès de la société Spaclo et 7 actionnaires personnes physiques aux termes d'un contrat d'acquisition d'actions en date du 15 octobre.

Cette acquisition a été financée sur les fonds propres de la société ABL SA. La société agit seule et non de concert.

ABL SA détenant le contrôle de la société Etablissements Fauvet Girel à la suite de la réalisation de l'acquisition du bloc de contrôle auprès des actionnaires de référence, déposera auprès de l'AMF d'une offre publique d'achat simplifiée visant la totalité des actions Etablissements Fauvet Girel non détenues par elle.

ABL SA n'envisage pas de poursuivre ses achats d'actions autrement que dans le cadre de l'offre publique.

Quel projet d'entreprise ?

ABL SA souhaite développer de nouvelles activités dans le domaine du diagnostic par génotypage de maladies infectieuses au sein de la société Etablissements Fauvet Girel. Pour mettre en oeuvre cette stratégie, après la réalisation de l'offre, ABL SA proposera à l'Assemblée générale des actionnaires d'approuver l'opération aux termes de laquelle l'activité de la société Advanced Biological Laboratories Fedialis, filiale à 100% de la société ABL SA, sera transférée à la société Etablissements Fauvet Girel.

ABL SA envisage donc de modifier l'objet social de la société pour permettre le développement de ces nouvelles activités au sein de la société Etablissements Fauvet Girel qui sera appelée à changer de dénomination sociale pour prendre le nom ABL Diagnostics.

ABL SA n'envisage pas de modifier la gouvernance de la société, qui restera une société à conseil d'administration, ni de modifier les droits des actionnaires ;

ABL SA n'envisage pas de radier des négociations une catégorie de titres financiers de l'émetteur. L' offre ne sera pas suivie d'une procédure de retrait obligatoire, ABL SA ayant l'intention de maintenir la cotation des actions de la société.

Les membres du conseil d'administration ont été renouvelés dans le cadre de l'acquisition du bloc de contrôle par la désignation le 15 octobre de 5 nouveaux administrateurs dont 3 administrateurs indépendants. ABL SA envisage de procéder à la désignation d'un 6e administrateur lors de la prochaine assemblée générale de la société.