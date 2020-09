Faurecia : vive hausse

(Boursier.com) — Dans les premières positions du SBF120, Faurecia bondit de 6,2% à 43,2 euros, dopé par plusieurs notes d'analystes. Berenberg a tout d'abord entamé la couverture du dossier avec un avis 'acheter' et une cible de 49 euros. Le broker est globalement 'constructif' sur le secteur des équipementiers automobiles puisqu'il a également initié la couverture de Valeo et Schaeffler avec une recommandation 'achat'.

Bank of America est de son côté passé à l''achat' sur le titre en visant 48 euros, citant la forte exécution de Faurecia et son histoire de croissance organique en 2021-2022. La forte progression des commandes devrait par ailleurs se transformer en ventes à partir de 2021-2022 ; le chiffre d'affaires et donc les bénéfices pourraient surprendre positivement. La réitération des objectifs 2022 est par ailleurs jugée "impressionnante dans ce contexte".