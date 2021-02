Faurecia vise une marge opérationnelle de plus de 8% d'ici 2025

Crédit photo © Faurecia

(Boursier.com) — À l'occasion de son Capital Markets Day, Faurecia dévoile ses objectifs de moyen terme. Le groupe table sur une production automobile mondiale de 82,3 millions de véhicules en 2022 et de 90,9 millions en 2025. Cela représente une croissance annuelle moyenne de 5,2% entre 2020 et 2025.

Dans ce cadre, il vise cash-flow net cumulé de plus de 4 milliards d'euros d'ici à 2025 avec une surperformance annuelle moyenne des ventes supérieure à 500 pb sur la période 2020-2025 pour atteindre près de 25 milliards d'euros de chiffre d'affaires à cet horizon. La marge opérationnelle devrait dépasser les 8% à cette date.

Grâce à sa position unique dans le domaine des solutions à hydrogène zéro émission, Faurecia s'imposera comme un leader de la mobilité hydrogène avec 500 millions d'euros de ventes en 2025 et plus de 3,5 milliards d'euros de ventes en 2030 (y compris Symbio à 100%).

La stratégie d'allocation du cash-flow net de Faurecia est confirmée, avec 40% dédiés aux dividendes et aux rachats d'actions et 60% dédiés au désendettement et aux acquisitions bolt-on. Avec une structure financière saine et en poursuivant son désendettement, le Groupe affichera un ratio dette nette/EBITDA en fin d'année d'environ 1x à partir de 2022.

"Le groupe devrait fortement surperformer le marché au cours des cinq prochaines années, et Faurecia est particulièrement bien placé sur les segments à forte croissance des véhicules haut de gamme, électriques et utilitaires, ainsi qu'en Chine", affirme Patrick Koller, directeur général de Faurecia.