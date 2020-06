Faurecia : un point bas atteint en avril

Faurecia : un point bas atteint en avril









Crédit photo © Faurecia

(Boursier.com) — Lors de l'assemblée générale de Faurecia, qui s'est tenue ce jour à huis clos sous la présidence de Michel de Rosen, l'ensemble des résolutions présentées a été adopté. L'assemblée a notamment approuvé le renouvellement des mandats d'administrateur d'Odile Desforges, de Linda Hasenfratz, d'Olivia Larmaraud et de Michel de Rosen pour une nouvelle période de quatre ans. En conséquence, le renouvellement du mandat de Michel de Rosen en qualité de Président du Conseil d'administration, décidé par le Conseil, pour la durée de son mandat d'administrateur, a pris effet à l'issue de l'assemblée.

Au cours de cette AG, Patrick Koller, Directeur général, est revenu sur la stratégie de transformation de Faurecia et les résultats enregistrés en 2019. Il a également présenté aux actionnaires les trois priorités actuelles du groupe pour traverser la crise liée à la Covid-19 : le redémarrage des activités en toute sécurité ; la protection de la trésorerie et le maintien d'une structure financière saine ; l'accroissement de la résilience du Groupe et l'abaissement du point mort de ses opérations qui lui permettront de faire face à la crise actuelle et de profiter d'une reprise prévue dès 2021.

Patrick Koller a évoqué les évolutions attendues du chiffre d'affaires du groupe sur la première partie de l'année, particulièrement affectée par la Covid-19. Après un premier trimestre en recul de 19,7%, le deuxième trimestre sera le plus impacté de l'année avec une baisse attendue de l'ordre de 50%, le point bas ayant été atteint au mois d'avril, fortement pénalisé par les confinements en Europe et en Amérique du Nord alors que la Chine était seulement au début de son redressement. Ainsi, les ventes sur l'ensemble du semestre pourraient afficher un recul de l'ordre de 35% (par rapport à un chiffre d'affaires de 8.972 millions d'euros réalisé au S1 2019).

A l'occasion de la prochaine publication des résultats du premier semestre le lundi 27 juillet, Faurecia indiquera ses perspectives pour le second semestre... Michel de Rosen, Président du Conseil d'administration, conclut : "Je tiens à remercier chaleureusement les actionnaires pour la confiance qu'ils ont renouvelée ce jour aux dirigeants du Groupe. Grâce à ses fondamentaux solides et à ses actions fortes de résilience, Faurecia entend poursuivre sa stratégie de transformation et traverser cette crise sans précédent avec détermination et agilité".