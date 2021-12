Faurecia : un placement privé de droit allemand de 700 ME

(Boursier.com) — Faurecia a signé un ESG-Linked Schuldscheindarlehen (placement privé de droit allemand) d'un montant de 700 millions d'euros utilisant le "Faurecia' Sustainability-Linked Financing Framework" publié en octobre. La transaction fait partie du programme de financement de l'acquisition de Hella annoncée le 14 août 2021. Elle préfinance une partie du financement relais qui sécurise intégralement le financement de l'acquisition et fournit des liquidités à long terme à Faurecia. Avec ce préfinancement additionnel, Faurecia a maintenant sécurisé plus de 55% du financement long terme de l'acquisition de Hella.

Cette transaction de 700 millions d'euros est structurée en plusieurs tranches en EUR et en USD, avec des échéances de 2,5 ans, 4 ans, 5 ans et 6 ans. La marge au-dessus des taux de référence, fixes ou variables, est en moyenne proche de 2%, représentant un coût de financement "très attractif". Le succès de ce placement, qui a été largement sursouscrit, et les conditions très favorables obtenues, "démontrent à la fois l'appréciation significative de la qualité du crédit de Faurecia et la confiance des investisseurs dans sa stratégie".