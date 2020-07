Faurecia : sur le pont lundi

(Boursier.com) — Faurecia fait partie des nombreuses sociétés qui publieront leurs résultats trimestriels la semaine prochaine à Paris. Après un premier trimestre en recul de 19,7%, le deuxième trimestre sera le plus impacté de l'année avec une baisse attendue de l'ordre de 50%, le point bas ayant été atteint au mois d'avril, a averti il y a quelques semaines l'équipementier automobile. Alors que la direction a indiqué que les ventes sur l'ensemble du semestre pourraient afficher un recul de l'ordre de 35%, le consensus 'Bloomberg' anticipe des revenus intermédiaires de 6,02 MdsE et une perte opérationnelle de 82,4 ME.