Faurecia : soutenu par un broker

(Boursier.com) — Faurecia grimpe de 2,3% à 46,70 euros ce vendredi, alors que Morgan Stanley a remonté le curseur sur le dossier de 45 euros à 56 euros. Le groupe a dévoilé des ventes de 3,4 Milliards d'euros au troisième trimestre, en baisse de 10,4% en données publiées (-11,4% en organique). L'ensemble des activités et des régions a néanmoins enregistré une forte surperformance... Au niveau du groupe, la surperformance s'est établie à 780 pb, comprenant un effet défavorable du mix géographique estimé à environ 450 pb, si bien que la surperformance sous-jacente avant l'effet défavorable du mix géographique s'inscrivait à environ 1.230 pb.

L'équipementier automobile a confirmé au passage ses objectifs financiers pour 2021, tels que récemment revus à la baisse, à savoir, des ventes d'environ 15,5 milliards d'euros et une forte surperformance organique des ventes (plus de +600 pb), une marge opérationnelle comprise entre 6 et 6,2%, un cash-flow net d'environ 500 millions d'euros et un ratio dette nette/EBITDA d'un maximum de 1,5x en fin d'année...