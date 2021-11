Faurecia : sous pression après le nouvel avertissement

(Boursier.com) — Faurecia trébuche de 6,3% à 37,8 euros en ce début de semaine, victime de dégagements après un second avertissement sur résultats en l'espace de deux mois. L'équipementier automobile table désormais sur des ventes comprises entre 15 et 15,5 milliards d'euros cette année, contre environ 15,5 MdsE précédemment, avec la confirmation d'une forte surperformance organique des ventes de plus de +600 pb. Il anticipe une marge opérationnelle d'environ 5,5%, contre entre 6% et 6,2% jusqu'ici, avec un cash-flow net supérieur à 300 ME et un ratio dette nette/EBITDA d'environ 1,6x en fin d'année (contre environ 500 ME et un ratio dette nette/EBITDA inférieur ou égal à 1,5x visés auparavant).

La direction évoque les arrêts/redémarrages continuels de production décidés par les constructeurs automobiles qui empêchent une gestion des stocks aussi efficace que planifiée, les moindres volumes de ventes des trois derniers mois qui réduisent de façon mécanique la collecte de cash des clients avant la fin de l'année ou encore les difficultés de lancement d'un projet de la division Sièges dans l'état du Michigan aux USA.

Lors de la conférence téléphonique suivant cette annonce, le management a précisé s'attendre à un résultat net négatif au premier trimestre 2022 et à être légèrement positif sur l'ensemble de l'exercice.