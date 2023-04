Faurecia se rapproche des 20 euros, les analystes partagés

(Boursier.com) — Faurecia monte de 1,5% à 19,85 euros ce mercredi, alors que Barclays a relevé son objectif de cours de 15 à 18 euros sur le titre de l'équipementier automobile. HSBC qui est à l'achat sur le dossier vise lui un cours plus généreux de 26 euros, tandis que Morgan Stanley était auparavant repassé plus prudemment de 'surpondérer' à 'pondération en ligne' sur le titre en ciblant un cours de 20 euros. Depuis le début de l'année, la valeur a progressé de près de 40%.

Le dernier point annuel avait confirmé un net redressement des comptes au second semestre 2022 et un bon "momentum" d'activité au quatrième trimestre. De plus, le plan de cessions d'actifs annoncé pour une finalisation fin 2023 est quasiment bouclé avec des accords avec Cummins et Motherson, sécurisant l'effort de désendettement de 1 MdE en 2023.

Faurecia dévoilera le chiffre d'affaires de son premier trimestre le 17 avril prochain avant l'ouverture des marchés.