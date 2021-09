Faurecia se cale sur les 40 euros

(Boursier.com) — Faurecia se stabilise sur les 40 euros ce vendredi, alors que le groupe a annoncé hier un ajustement de sa guidance 2021, afin de refléter la révision majeure par IHS Markit de la prévision de production automobile mondiale pour le second semestre 2021.

La dernière prévision de production automobile mondiale, publiée jeudi dernier par IHS Markit, reflète une forte réactualisation des chiffres attendus pour le second semestre 2021. Cette forte réduction est principalement due à un impact plus important qu'attendu de la pénurie de semi-conducteurs qui génère une forte volatilité dans les programmes de production des constructeurs automobiles.

La production automobile mondiale pour le second semestre 2021 est maintenant estimée par IHS Markit à 34,5 millions de véhicules (dont 16,1 millions au T3 et 18,4 millions au T4), contre 39,3 millions de véhicules dans la précédente prévision du mois d'août (dont 18,1 millions au T3 et 21,2 millions au T4). Cela conduit à une production automobile mondiale pour l'année 2021 maintenant estimée à 72 millions de véhicules, contre 76,8 millions de véhicules dans la précédente prévision du mois d'août.

La guidance financière de Faurecia pour 2021 était explicitement basée sur une hypothèse de production automobile mondiale de 76,6 millions de véhicules sur l'ensemble de l'année, soit 39,1 millions de véhicules produits au 2nd semestre 2021. En raison de la forte volatilité actuelle et, par conséquent, de la faible fiabilité des programmes de production des constructeurs automobiles (reçus par EDI) et compte tenu de de la forte réduction de 4,8 millions de véhicules en production prévue au second semestre dans la dernière prévision de IHS Markit, référence pour l'industrie, Faurecia révise ses objectifs financiers pour l'année 2021.

Sur la base d'une hypothèse de 72 millions de véhicules produits sur l'ensemble de l'année 2021, Faurecia vise maintenant des ventes d'environ 15,5 milliards d'euros avec une forte surperformance organique supérieure à +600 points de base (contre une guidance précédente de ventes supérieures ou égales à 16,5 milliards d'euros avec une forte surperformance organique supérieure à +600 points de base). La marge opérationnelle est attendue entre 6% et 6,2% des ventes (contre une guidance précédente d'environ 7% des ventes). Le cash flow net est anticipé à environ 500 millions d'euros et le ratio dette nette/Ebitda est attendu inférieur ou égal à 1,5x à la fin de l'année (contre une guidance précédente de cash flow net de plus de 500 ME et de ratio dette nette/Ebitda inférieur à 1,5x en fin d'année).

En 2020, avec une production automobile mondiale similaire (71 millions de véhicules) et des ventes de 14,5 milliards d'euros, Faurecia avait généré une marge opérationnelle de 2,9% des ventes et un cash flow net de 13 millions d'euros.

Cette guidance 2021 ajustée afin de refléter la réduction sévère de production automobile mondiale à 72 millions de véhicules sur l'ensemble de l'année 2021, confirme le fort levier opérationnel de Faurecia et l'efficience de ses actions de résilience, juge le groupe.

"Faurecia a gagné une certaine crédibilité, surtout depuis le T4 2019, alors qu'il était le seul équipementier jusque là à ne pas avoir averti" explique Stifel... "Si le point bas est bien touché au T3 2021, les prévisions révisées pour l'exercice 21 semblent fiables. Le dossier se joue désormais sur : 1/ le rebond des volumes couplé à la surperformance attendue du groupe ; 2/ une accélération en FCF, et 3/ l'intégration de Hella" conclut le broker qui a un objectif de cours de 54 euros.