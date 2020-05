Faurecia salue les mesures annoncées par le gouvernement

(Boursier.com) — Faurecia, entreprise technologique leader de l'industrie automobile, accueille favorablement les mesures annoncées par le Président de la République en faveur de la filière automobile française, notamment le soutien à la Recherche & Développement ainsi que l'accompagnement de l'Etat dans les commandes publiques de véhicules à hydrogène.

La France constitue le berceau historique de l'activité du Groupe, avec 30 sites industriels et 7 centres de 'R&D', employant plus de 13.700 collaborateurs dont 1.600 ingénieurs. Le territoire national revêt pour Faurecia une importance stratégique dans la conception et le développement de solutions technologiques pour la Mobilité Durable et le Cockpit du Futur.

Des investissements stratégiques sur le territoire pour la Mobilité Zéro Emission

Convaincus de l'importance de la technologie hydrogène dans la Mobilité "Zéro Emission", Faurecia a récemment créé son centre d'expertise mondial dédié au développement et à la production de systèmes de stockage d'hydrogène à Bavans (Doubs). Il représente un investissement initial de 25 millions d'euros et la création de 60 emplois à haute valeur ajoutée.

Il fournira dès l'été 2021 des réservoirs à haute pression de nouvelle génération. Le Groupe envisage, par ailleurs, d'installer en France une usine de plus grande capacité qui représenterait un investissement additionnel d'environ 50 millions d'euros et la création de 150 emplois.

Faurecia et Michelin ont également créé une co-entreprise - Symbio - de 200 salariés regroupant l'ensemble des activités dédiées à la pile à hydrogène des deux Groupes, avec un premier investissement de 140 millions d'euros. Les deux partenaires entendent construire, dans la région de Lyon, une nouvelle usine de piles à hydrogène.

Le soutien des autorités aux projets industriels et technologiques en matière de mobilité durable et notamment à hydrogène sera déterminant pour Faurecia afin de lancer ces investissements, créer une filière industrielle française compétitive et générer des centaines d'emplois à haute valeur ajoutée...