Faurecia : sa solutions d'applications est retenue par Volkswagen Brésil

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Volkswagen Brésil a retenu la solution d'applications Faurecia Aptoide pour des modèles phares de la marque dont le Nivus.

A compter de juillet 2020, la coentreprise Faurecia Aptoide Automotive fournira aux clients Volkswagen d'Amérique latine une expérience utilisateur connectée sans précédent, baptisée 'VW Play'. Des centaines d'applications couvrant une large gamme d'utilisations et de besoins - navigation, musique à la demande, streaming vidéo, recommandations touristiques, livres audio, jeux vidéo, météo, recherche de stations-service et de places de parking, etc. - seront accessibles grâce à une interface homme-machine intuitive et personnalisée.

Une connexion sécurisée à la plateforme Aptoide permettra l'actualisation et l'enrichissement automatiques des fonctionnalités disponibles. L'écosystème d'applications VW Play a été conçu pour offrir une expérience numérique fiable et pertinente dans toutes les régions. Il est en outre doté d'un mécanisme sécurisé d'accès de services à la carte ouvrant la voie à de nouveaux modèles économiques avec des tiers, tout en garantissant la confidentialité des données du véhicule et de ses occupants.