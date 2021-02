Faurecia s'offre l'un des principaux fabricants chinois de réservoirs d'hydrogène à haute pression

Faurecia s'offre l'un des principaux fabricants chinois de réservoirs d'hydrogène à haute pression









Crédit photo © Faurecia

(Boursier.com) — Faurecia a acquis la majorité de CLD, l'un des principaux fabricants chinois de réservoirs d'hydrogène à haute pression. La transaction sera conclue une fois les approbations réglementaires obtenues en Chine. Les modalités financières n'ont pas été dévoilées. Faurecia et CLD développeront et produiront des réservoirs homologués de stockage d'hydrogène de type III et IV pour le marché chinois. CLD, dont le siège social est à ShenYang, compte près de 200 collaborateurs et 2 usines à Liaoning d'une capacité de production de 30.000 réservoirs par an. La société s'impose déjà comme un acteur établi et reconnu, fournissant des réservoirs homologués d'hydrogène aux principaux constructeurs asiatiques de véhicules commerciaux et utilitaires légers.

Mathias Miedreich, Vice-Président Exécutif de l'activité Clean Mobility de Faurecia, déclare : "CLD est le partenaire idéal pour permettre à Faurecia d'accélérer la mobilité hydrogène en Chine. D'ici 2030, la Chine représentera un marché d'au moins un million de véhicules à piles à combustible. Grâce à nos technologies complémentaires et notre expertise industrielle, le leadership de CLD en la matière en sera renforcé".

Alors que la mobilité hydrogène prend rapidement de l'ampleur, le Groupe jouit désormais d'une position unique pour développer des systèmes de stockage d'hydrogène et des services de distribution, ainsi que des systèmes de piles à combustible (par l'intermédiaire de Symbio, une coentreprise détenue avec Michelin). Ce périmètre représente 75% de l'ensemble de la chaîne de valeur complète du système. D'ici 203, Faurecia prévoit une production annuelle de deux millions et demi de véhicules à hydrogène. Le Groupe s'engage à investir de manière significative afin de devenir un leader mondial de la mobilité hydrogène.