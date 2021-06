Faurecia s'offre DesignLED

(Boursier.com) — Faurecia annonce l'acquisition de designLED, société basée en Écosse et spécialisée dans les technologies avancées de rétroéclairage. DesignLED renforce ainsi l'offre de Faurecia en matière de technologies d'affichage et enrichit les expériences immersives proposées pour le Cockpit du Futur. L'offre de DesignLED s'appuie sur un large portefeuille de propriété intellectuelle ainsi que sur des capacités avancées de modélisation et de simulation. Ses technologies de rétroéclairage flexible et économes en énergie peuvent être adaptées à pratiquement toutes les surfaces, y compris pour les écrans dotés de formes complexes et les surfaces de l'intérieur du véhicule.

Associé aux expertises d'IRYSTec en matière d'expérience et de traitement de l'image, DesignLED permet à Faurecia de proposer de nouveaux types de rétroéclairage avancé pour des cas d'usage favorisant la sécurité, la personnalisation et la praticité. Elle offre à Faurecia Clarion Electronics une plus grande liberté dans le design de nouvelles générations d'écrans, faciles à intégrer dans tout type de configuration d'intérieur.