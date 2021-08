Faurecia s'enflamme en bourse avec l'acquisition de l'Allemand Hella

Crédit photo © Faurecia

(Boursier.com) — Faurecia s'envole de 12% désormais à plus de 43 euros, au plus haut de deux mois en bourse, sur l'annonce du rachat de l'Allemand Hella. Citi évoque une opération qui devrait être "bien perçue par le marché". Le deal de 6,8 milliards d'euros est également jugé "très bon dans l'ensemble" par Stifel, qui maintient son conseil d'achat et estime la transaction intelligemment financée. Berenberg insiste pour sa part sur le caractère relutif "à deux chiffres" de l'opération sur le bénéfice par action 2023 et 2024, ainsi qu'en termes de free cash flow par action en 2022 puis 2023. L'intermédiaire évoque une valorisation de l'entité combinée qui sera "très attractive" post-opération. Il insiste sur l'intérêt stratégique de la combinaison.

Faurecia a conclu un accord avec le 'Pool familial' et l'équipementier allemand avec Hella pour lancer une offre publique d'achat en numéraire sur toutes les actions Hella au prix de 60 euros par action, soit une contrepartie totale s'élevant à 60,96 euros (incluant un dividende de 0,96 euro dont il est prévu qu'il soit soumis à l'assemblé générale annuelle d'Hella en date du 30 septembre 2021 et payé par Hella à tous ses actionnaires préalablement à la date de réalisation de la transaction), correspondant à une prime de 33 % par rapport au dernier cours non affecté de 45,8 euros et de 24% par rapport au VWAP (cours moyen pondéré en fonction du volume) non affecté sur 3 mois de 49,1 euros. Faurecia va acquérir auprès du pool familial sa participation de 60% au prix de 60 euros par action, payé par une combinaison de 3,4 milliards d'euros en numéraire et jusqu'à 13.571.428 actions Faurecia nouvellement émises (sur la base d'un prix de référence de 42,06 euros par action Faurecia).

En conséquence, le pool familial rejoindra les actionnaires de Faurecia en détenant jusqu'à 9% du capital, avec un lock-up de 18 mois. Un représentant du pool rejoindra le Conseil d'administration de Faurecia.

Cette combinaison marque "une étape sans précédent dans l'ambition de Faurecia d'accélérer sa transformation stratégique, en investissant dans des segments à forte croissance et en y établissant des positions de premier plan".

Le groupe se concentrera sur quatre domaines de croissance, en parfaite adéquation avec les mégatendances de l'automobile, à savoir la Mobilité Électrique (y compris les solutions hydrogène), les Systèmes Avancés d'Assistance au Conducteur (ADAS) et la Conduite autonome, le Cockpit du Futur, et la valorisation du cycle de vie des produits.

Le groupe deviendra un acteur majeur dans les domaines de l'Electronique et des Software, avec un chiffre d'affaires de 3,7 milliards d'euros et environ 3.000 ingénieurs software. Il atteindra une taille critique et occupera des positions de premier plan dans toutes ses activités. Il se positionnera comme le 7ème fournisseur automobile mondial (dans le top 5 en Europe et dans le top 10 sur le continent américain et en Asie), avec un profil renforcé en termes d'activités et de portefeuille clients.

Le financement de la transaction par de la dette est entièrement sécurisé à l'aide d'un crédit-relais auprès de banques de premier rang. Les notations de crédit actuelles de Faurecia devraient être confirmées sous peu par les trois agences. La structure de la transaction permettra à Faurecia de mettre en oeuvre, dès le premier jour, l'exécution d'un plan significatif de synergies et d'optimisation de coûts, générant plus de 200 millions d'euros d'EBITDA supplémentaire sur une base annuelle, avec un impact sur le compte de résultat de 80% en 2024.

Entre 300 et 400 millions d'euros de chiffre d'affaires provenant de synergies de revenus sont attendus d'ici 2025, ainsi qu'une optimisation des flux de trésorerie d'environ 200 millions d'euros par an en moyenne de 2022 à 2025.

Les ambitions du groupe combiné pour la période 2022-2025 sont de surperformer la croissance du chiffre d'affaires et d'atteindre une rentabilité parmi les meilleures du secteur, et générer 5.5 milliards de trésorerie nette.

Les principaux paramètres financiers projetés pour le groupe combiné, incluant les synergies mentionnées plus haut, conduisent à une forte croissance du chiffre d'affaires pour atteindre plus de 33 milliards d'euros en 2025, soit largement le double de la croissance moyenne du marché, ainsi qu'une rentabilité parmi les meilleures du secteur avec une marge d'EBITDA supérieure à 15,5% et une marge d'exploitation supérieure à 8,5% en 2025, dépassant les objectifs respectifs de chaque société prise individuellement. Le groupe envisage une solide génération de trésorerie, avec un flux de trésorerie net atteignant environ 1 milliard d'euros en 2022 et représentant plus de 5% des ventes en 2025.

La forte génération de trésorerie, soutenue par une optimisation continue des investissements et du besoin en fonds de roulement, permettra un désendettement rapide, avec un objectif de ratio Dette nette/EBITDA de retour à 1,5x à fin 2023, équivalent au ratio de Faurecia au 30 juin 2021, avant l'acquisition, et un ratio Dette nette/EBITDA de 1x à la fin de l'année 2025.

Faurecia a sécurisé le financement de l'acquisition de Hella grâce à un crédit-relais confirmé d'un montant de 5,5 milliards d'euros. Ce crédit sera refinancé principalement par des émissions obligataires et des prêts bancaires à l'exception de la composante de 800 millions d'euros devant être refinancée par une augmentation de capital (Bridge to equity). Ce Bridge to equity de 800 millions d'euros sera refinancé par une émission d'actions avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS). Le pool familial s'est engagé à participer à cette augmentation de capital au prorata de sa participation au capital de Faurecia à cette date. Peugeot 1810 et Bpifrance, actionnaires à ce jour de Faurecia à hauteur respectivement de 3,1% et 2,4% de son capital, ont déjà exprimé leur intention de participer à cette augmentation de capital avec maintien du DPS, à hauteur de leur quote-part, sous réserve des termes finaux de celle-ci. Au 30 juin 2021, Faurecia disposait d'une liquidité élevée de 4,5 milliards d'euros, dont 3,0 milliards d'euros de trésorerie disponible et 1,5 milliard d'euros de lignes de crédit garanties non tirées. Les notations de crédit de Faurecia devraient être confirmées prochainement par les trois agences de notation.

Le rapprochement de Faurecia et de Hella sera "fortement créateur de valeur pour ses actionnaires". Le groupe combiné bénéficiera d'une relution à deux chiffres du BPA (y compris l'amortissement du goodwill & les coûts de mise en oeuvre des synergies) d'environ 14% en 2023 et supérieure à 20% en 2024, et d'une relution à deux chiffres du cash-flow net par action supérieure ou égale à 10% en 2022 et 2023 et supérieure ou égale à 20% en 2024. Elle créera également de la valeur, mesurée par un ROCE (Return on Capital Employed, y compris les synergies) supérieur au WACC (Weighted Average Cost of Capital, estimé à 7,5%) à partir de 2023 et supérieur à 10% à partir de 2024.

La réalisation de la transaction (y compris le règlement de l'offre publique d'achat) et son calendrier restent soumis aux approbations des autorités réglementaires compétentes. Faurecia va initier une procédure d'information auprès du Comité de la Société Européenne et des autres instances représentatives du personnel. La réalisation de l'opération ne nécessite aucune approbation des actionnaires de Faurecia ; l'émission d'actions nouvelles Faurecia pour l'échange contre des actions Hella, ou dans le cadre de l'augmentation de capital devant être réalisée dans le cadre des autorisations accordées par l'assemblée générale des actionnaires de Faurecia du 31 mai 2021. La clôture de l'opération est prévue début 2022.