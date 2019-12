Faurecia s'associe à Devialet

Faurecia s'associe à Devialet









Crédit photo © Faurecia

(Boursier.com) — Faurecia et Devialet annoncent un partenariat pour le développement de solutions audio haut de gamme dédiées à l'automobile. Faurecia, entreprise technologique leader de l'industrie automobile, et Devialet, concepteur français d'innovations dans le monde de l'ingénierie acoustique, ont ainsi dévoilé un partenariat afin de proposer aux constructeurs automobiles des solutions audio de haute qualité. Avec plus de 160 brevets à son actif, Devialet apporte ses technologies de pointe, dont SAM (Speaker Active Matching), l'une de ses innovations phares, qui offre une reproduction sonore haute-fidélité, ainsi qu'une expertise en matière d'architecture acoustique, de conception de haut-parleurs, de traitement du signal, et une caution haut de gamme. Faurecia apporte son expertise en conception électronique et intégration systèmes, ainsi que sa solution de gestion centralisée du son dans l'habitacle.