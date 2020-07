Faurecia s'associe à BAIC en Chine

Crédit photo © Faurecia

(Boursier.com) — Faurecia et BAIC, l'un des plus grands constructeurs automobiles chinois, annoncent la création d'une nouvelle co-entreprise à 50-50 en Chine. Ce partenariat sera créé suite au rachat par Faurecia de la participation de 50% de Beijing BAI DAS Automotive System Co., Ltd. à DAS Corporation. La réalisation de l'opération interviendra après obtention des autorisations réglementaires en Chine. La nouvelle co-entreprise entre BAIC et Faurecia fournira des sièges complets, des armatures de sièges, des mousses ainsi que des appuis-tête, principalement pour les marques appartenant à BAIC et BAIC Hyundai. Basée à Pékin, la co-entreprise compte 500 employés et 4 usines à Pékin, Chongqing, Huanghua et Xiangtan.

"Cette co-entreprise représente une excellente opportunité pour Faurecia de renforcer son partenariat avec BAIC en Chine et sa collaboration internationale avec Hyundai-Kia. Ce partenariat soutiendra également notre stratégie de croissance rentable en Chine", déclare Eelco Spoelder, VPE, Faurecia Seating. "En tant que fournisseur de rang 1, Faurecia est une référence mondiale dans le domaine des sièges automobiles. Notre nouvelle co-entreprise nous permettra d'approfondir notre collaboration et de créer des synergies, tout en renforçant et en accélérant la coopération internationale et la mise en oeuvre stratégique pour les deux partenaires", ajoute Wang Jianhui, BoD Secretary and Investment & Planning Responsible de BAIC.