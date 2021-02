Faurecia : retour du dividende malgré la perte annuelle

Crédit photo © Faurecia

(Boursier.com) — Début de semaine chargé pour Faurecia qui dévoile ses comptes 2020, sa guidance 2021 et ses objectifs de moyen terme à l'occasion d'une journée investisseurs. L'équipementier automobile a réalisé l'an passé un résultat opérationnel de 406 millions d'euros contre 1,28 MdE en 2019 pour des ventes de 14,654 MdsE, en baisse de 17,5% en données publiées et de 19,6% sur une base organique. Le résultat net avant intérêts minoritaires est une perte de 321 ME, à comparer à un bénéfice de 665 ME en 2019 et le déficit net (part du Groupe) est de 379 ME contre un profit de 590 ME un an plus tôt.

Le cash-flow net s'est établi à 6 millions d'euros contre 587 ME en 2019 ; le solide cash-flow net de 1,051 MdE enregistré au second semestre ayant compensé la consommation de trésorerie de 1,045 MdE au S1.

Au 31 décembre 2020, la liquidité s'élevait à 4,3 MdsE, dont 3,1 MdsE de trésorerie disponible et 1,2 MdE de ligne de crédit syndiqué non tirée.

Partant de l'hypothèse prudente selon laquelle la production automobile mondiale devrait atteindre 76,6 millions de véhicules en 2021, soit une hausse de 8% par rapport à 2020, le groupe vise cette année des ventes d'au moins 16,5 milliards d'euros (dont un effet négatif d'environ 610 ME lié au périmètre et aux taux de change) avec une forte surperformance organique des ventes (supérieur à +600 pb) ; une marge opérationnelle d'environ 7%, proche des niveaux pré-Covid ; un cash-flow net de l'ordre de 500 millions d'euros (incluant environ 180 MR de sortie de trésorerie liée aux restructurations) et un ratio Dette nette/EBITDA inférieur à 1,5x en fin d'exercice.

Lors de la prochaine Assemblée générale des actionnaires, qui se tiendra le 31 mai prochain à Paris, le Conseil d'administration proposera le versement d'un dividende de 1 euro par action. Il sera versé en numéraire en juin. La décision de renouer avec le versement d'un dividende en 2021 reflète la confiance de Faurecia dans ses perspectives de croissance rentable et de génération de trésorerie. Elle reflète également la stratégie de Faurecia qui consiste à retrouver une trajectoire de versement de dividendes durable et progressive, conforme à ses pratiques historiques, et à offrir une rémunération juste et attractive à ses actionnaires.

Patrick Koller, Directeur général de Faurecia, a déclaré : "au second semestre, grâce à une excellente préparation en vue de la reprise de la production ainsi qu'aux actions de résilience entreprises depuis le début de la crise, Faurecia a dépassé tous ses objectifs financiers. C'est notamment le cas en ce qui concerne la génération de trésorerie, qui a permis de compenser la consommation du premier semestre et a contribué à une réduction significative de la dette. Nous sommes particulièrement fiers d'avoir réussi, dans une année aussi difficile, à renforcer encore la confiance de nos clients, comme en témoigne notre nouveau record de 26 milliards d'euros de prises de commandes".