Faurecia : retour de gasoil !

(Boursier.com) — Dans un marché qui évolue de nouveau en territoire négatif ce lundi, Faurecia rechute de plus de 6%, de retour à 21,40 euros, alors que l'équipementier a été dégradé par Morgan Stanley qui est repassé de 'surpondérer' à 'pondération en ligne' sur le dossier en ciblant un cours de 20 euros.

Le dernier point annuel avait malgré tout confirmé un net redressement des comptes au second semestre et un bon "momentum" d'activité au quatrième trimestre. La hausse de la valeur reste ainsi supérieure à 60% depuis le 1er janvier en bourse de Paris...

Les autres derniers avis de brokers sont plus optimistes, à l'image de celui de JP Morgan qui est à 'surpondérer' en ciblant un cours de 37 euros. Citigroup avait de son côté relevé le curseur à 28 euros sur l'équipementier, tandis que Berenberg a ajusté la mire à 25 euros avec un avis acheteur.