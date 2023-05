Faurecia retombe sur les 20 euros, en net repli de 5%

(Boursier.com) — Faurecia pointe en forte baisse de 5%, de retour sur les 20 euros ce mercredi, alors que le broker HSBC a pourtant ajusté le curseur sur l'équipementier de 26 à 27 euros en restant à l'achat. Il est vrai que la tendance est globalement lourde dans le secteur automobile, alors que le CAC40 cède quasiment 2% à mi-séance, sur fond d'inquiétudes économiques et de bras de fer qui se prolonge aux Etats-Unis autour du plafond de la dette US...

Goldman Sachs avait déjà initié le suivi de la valeur avec un avis 'achat' et un objectif de cours de 25 euros. La banque d'affaires estimait que le groupe reste bien placé pour bénéficier de la reprise cyclique du volume de production automobile à l'Ouest... Elle voit la marge d'exploitation s'améliorer de plus de 250 points de base jusqu'en 2025, notant aussi les synergies favorables liés au rapprochement avec Hella. Globalement, GS voit la qualité des résultats s'améliorer "au fil du temps"... Le désendettement "agressif" est également un élément clé de la thèse d'investissement, souligne le broker.

Faurecia, société du Groupe Forvia, et l'Américain Cummins, ont par ailleurs signé un contrat d'achat d'actions et d'actifs aux termes duquel Faurecia cédera à Cummins une partie de ses activités dans le domaine du post-traitement des gaz d'échappement de véhicules utilitaires en Europe et aux États-Unis pour une valeur d'entreprise de 142 millions d'euros après "ajustements techniques finaux". L'accord prévoit le transfert à Cummins de deux usines de Faurecia situées à Roermond, aux Pays-Bas, et à Columbus, dans l'Indiana, aux États-Unis, ainsi que leurs activités connexes. Il garantit l'intégration de ces usines et de leurs employés dans les activités mondiales de Cummins. Faurecia peut ainsi se spécialiser dans ses activités d'échappement pour véhicules légers à très faibles émissions et sur sa feuille de route pour l'hydrogène.

Les activités Clean Mobility de Faurecia dans le domaine de l'échappement et du post-traitement des véhicules commerciaux dans les autres régions, essentiellement en Chine et en Inde, se poursuivront...