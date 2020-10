Faurecia : résiste !

(Boursier.com) — Dans un marché de nouveau sous pression, sur fond de reconfinement progressif en Europe, Faurecia se stabilise sur les 38 euros ce lundi, alors que les ventes du groupe sont ressorties à 3,874 MdsE au T3, en repli de 7% à périmètre et taux de change constants.

Il en découle ainsi une forte amélioration séquentielle à périmètre et taux de change constants : -7% au T3, après -19,7% au T1 et -50% au T2. Le groupe a souligné tout particulièrement la forte croissance des ventes en Chine : +15,4% à périmètre et taux de change constants et la surperformance de Seating et Clean Mobility qui représentent ensemble 65% des ventes du groupe, tandis que Interiors et Clarion Electronics ont sous-performé le marché.

PSA et FCA prévoyant la signature finale de la fusion d'ici à la fin du T1 2021, et compte tenu du délai minimum nécessaire à la procédure d'approbation, la distribution des actions Faurecia ("spin-off") pourrait intervenir au plus tard au deuxième trimestre 2021. Elle contribuera à renforcer sensiblement le flottant et la liquidité du titre... Parmi les derniers avis de brokers, Barclays a ajusté son objectif de cours de 45 à 50 euros. Invest Securities, de son côté a relevé sa cible de 54 à 61 euros avec un avis à l''achat'.

Sur la base d'une hypothèse révisée de baisse de la production automobile mondiale au S2 2020 d'environ 5% par rapport au S2 2019 (contre "une baisse d'environ 15%" annoncée le 27 juillet), rappelons que Faurecia a revu à la hausse ses objectifs financiers pour le second semestre de l'année :

Ventes d'au moins 8 milliards d'euros (contre "environ 7,6 milliards d'euros" annoncés le 27 juillet)

Marge opérationnelle d'au moins 5,5% (contre "environ 4,5%" annoncés le 27 juillet)

Cash-flow net d'au moins 700 millions d'euros (contre "environ 600 millions d'euros" annoncés le 27 juillet).