Faurecia renforce sa coopération avec Xuyang Group dans les technologies d'écran

Faurecia renforce sa coopération avec Xuyang Group dans les technologies d'écran









Crédit photo © Faurecia

(Boursier.com) — Faurecia crée une nouvelle co-entreprise avec Changchun Xuyang Industry (Group) Co., Ltd. (Xuyang Group), marquant ainsi une nouvelle étape dans la coopération stratégique entre Faurecia et Xuyang Group. Les deux groupes produiront, assembleront et commercialiseront des écrans pour l'industrie automobile, et proposeront également des services après-vente pour les constructeurs. La co-entreprise sera consolidée par Faurecia.

Ces dernières années, Faurecia a accéléré sa transformation stratégique, avec notamment la création de sa 4e activité, Faurecia Clarion Electronics, qui ambitionne de devenir un leader mondial de l'électronique embarquée. Ce nouveau partenariat renforcera sa position sur le marché automobile chinois.

Fondé en 1999 et établi à Changchun, Xuyang Group est devenu l'une des principales entreprises industrielles de la province de Jilin et compte 4 activités principales : le cockpit intelligent, les systèmes de fabrication intelligents, les équipements haut de gamme ainsi que les énergies nouvelles. La collaboration entre Faurecia et Xuyang Group remonte à 2001. Ces dernières années, les deux groupes ont approfondi leur coopération stratégique en créant conjointement douze usines destinées aux activités Seating et Interiors à Changchun, Tianjin, Foshan, Chongqing et Chengdu.