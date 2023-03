Faurecia remonte au plus haut depuis juin dernier !

(Boursier.com) — Dans un marché qui évolue en territoire record ce lundi, Faurecia grimpe sur les 23 euros, en hausse de 2,6%, alors que l'équipementier bénéficie encore du soutien de plusieurs analystes de la place qui ont revu leur copie sur le dossier après la publication annuelle du groupe : Citigroup vient ainsi de relever le curseur de 22 à 28 euros sur l'équipementier, tandis que Berenberg a ajusté la mire de 24 à 25 euros avec un avis acheteur. Invest Securities avait lui déjà porté son objectif de cours à 29 euros, tout en restant aussi à l''achat'. Ce point annuel a confirmé un net redressement au second semestre et un bon "momentum" d'activité au quatrième trimestre, a expliqué le broker.

De plus, le plan de cessions d'actifs annoncé pour finalisation fin 2023 est quasiment bouclé avec des accords avec Cummins et Motherson, sécurisant l'effort de désendettement de 1 MdE en 2023...

Oddo BHF, de son côté, avait revalorisé le dossier de 22 à 25 euros avec un avis à 'surperformer'. Sur le strict plan des opérations, cette publication a conforté les progrès de Faurecia/Forvia avec une MOP de 5% (+60 pb vs S1) et une génération de FCF désormais prioritaire et en très forte hausse (+369 ME au S2).

Stifel voyait enfin le cours de l'action continuer à se redresser à partir d'une base faible, alors que les signes de désendettement se matérialisent. Le courtier qui est à l'achat a remonté le curseur à 29 euros sur le dossier.