Faurecia : relève ses objectifs de ventes 2022 !

(Boursier.com) — Fort d'un solide troisième trimestre, Faurecia (Forvia) rehausse sa guidance de ventes pour l'ensemble de l'exercice 2022. L'équipementier automobile, qui a changé de dimension avec le rachat de Hella, vise désormais des revenus entre 24,5 et 25,5 milliards d'euros cette année (contre 23 à 24 MdsE précédemment) afin de refléter l'évolution des taux de change et la révision de l'estimation de la production automobile mondiale à 77 millions de VL (contre 74 millions de VL précédemment). Il anticipe toujours une marge opérationnelle entre 4 et 5% et un flux de trésorerie net à l'équilibre.

Sur le troisième trimestre, le chiffre d'affaires a atteint 6,6 milliards d'euros (6,37 MdsE de consensus), en hausse de 92% en données publiées et de 31% sur une base organique, surperformant la production automobile mondiale de +140 pb et +490 pb retraitée d'un mix géographique défavorable de -350 pb. Les ventes incluent un effet de périmètre de 1,8 MdE, soit 54% des ventes de l'année dernière, lié à la consolidation de HELLA à partir du 1er février. Toutes les régions ont enregistré une forte croissance et ont surperformé la production automobile régionale.

"Forvia a enregistré une forte croissance de ses ventes au troisième trimestre, grâce à sa surperformance sur le marché et à l'effet de la consolidation de HELLA, ainsi qu'à une base de comparaison favorable en termes de production automobile mondiale. Au cours du trimestre, nous avons surperformé dans toutes nos principales zones géographiques : en Europe, où la disponibilité des semi-conducteurs s'est légèrement améliorée, mais aussi en Amérique du Nord et en Chine, où a été enregistrée une forte reprise après les mesures de confinement liées à la COVID dans des villes importantes", précise le groupe.

Dans un environnement macroéconomique toujours difficile, la firme se concentre sur trois objectifs majeurs : finaliser le refinancement de l'acquisition de HELLA et désendetter le Groupe ; protéger la marge opérationnelle à court terme et la génération de trésorerie dans un environnement très inflationniste ; et continuer à construire un carnet de commandes solide et sélectif, grâce à la combinaison unique des technologies et innovations de Faurecia et de HELLA.

Le management détaillera ces priorités ainsi que ses actions à court et à long terme lors du la Journée du Capital Markets Day qui se tiendra le 3 novembre, suivie le lendemain d'un événement spécifiquement dédié à la feuille de route pour le développement durable.