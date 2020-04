Faurecia rebondit avec le secteur automobile

(Boursier.com) — Faurecia rebondit de 9% à 26,55 euros ce lundi avec le reste du secteur automobile qui profite de l'amélioration progressive de la situation sur le front sanitaire, en particulier en Europe. Le groupe équipementier a récemment rejoint la longue liste des entreprises qui ont renoncé à leurs objectifs 2020, crise du Covid-19 oblige... En raison de cette crise mondiale et de l'absence de visibilité pour l'industrie automobile qui en découle, les objectifs financiers annuels 2020 tels qu'annoncés le 17 février par Faurecia ne sont plus valides.

Le groupe présentera de nouveaux objectifs financiers pour l'année 2020 dès que les perspectives macro-économiques pour le reste de l'année offriront une visibilité suffisante.

Face à cette situation inédite, Faurecia est immédiatement passé en mode de gestion de crise pour ajuster en temps réel sa réponse au développement des impacts de la pandémie sur ses employés, ses clients et ses fournisseurs. La priorité du Groupe est avant tout d'assurer la santé et la sécurité des employés et de leurs familles. Le groupe a également mis en place des mesures drastiques de gestion de la trésorerie ainsi qu'un contrôle strict des coûts et investissements pendant la période de ralentissement de l'activité.

Faurecia rappelle qu'il dispose d'une structure de bilan très solide, sans échéance significative de refinancement à court terme, et avec un coût moyen faible... En matière de liquidité immédiate, Faurecia dispose d'une ligne de crédit syndiqué de 1,200 milliard d'euros (maturité : juin 2024), récemment tirée pour 600 ME en anticipation de la baisse prévisible de l'affacturage clients. En incluant les 600 ME du crédit syndiqué non tirés, Faurecia dispose à ce jour de plus de 900 ME de lignes de crédit disponibles, avec des possibilités d'accroître cette liquidité dans l'éventualité où la pandémie se prolongerait au-delà du premier semestre... Parmi les derniers avis de brokers, JP Morgan a abaissé son cours cible de 50 à 30 euros sur le dossier.