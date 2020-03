Faurecia : primé à l'occasion des 'Sustainability Leadership Awards'

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — A l'occasion des 'Sustainability Leadership Awards' organisés par EcoVadis, Faurecia a remporté le 1er prix dans la catégorie 'Outstanding Program Leadership', récompensant sa stratégie d'achats durables et en particulier son programme 'Buy Beyond'.

La stratégie Achats de Faurecia est axée sur la création de valeur à long terme avec son réseau mondial de fournisseurs. Celle-ci s'opère au travers d'une relation mutuellement bénéfique, fondée sur de solides normes éthiques, un leadership technologique et l'échange des meilleures pratiques.

Lancé en 2012, le programme 'Buy Beyond' s'articule autour des 4 axes stratégiques bâtis sur la norme internationale ISO 26000 : la protection de l'environnement, le respect des droits de l'Homme et du Travail, des pratiques commerciales éthiques et le partage de bonnes pratiques avec l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement du Groupe.

Rappelons qu'EcoVadis opère une plateforme mondiale d'évaluation et de mutualisation des performances RSE. EcoVadis combine un système d'information et un réseau d'experts pour mettre à disposition de ses clients acheteurs et fournisseurs des notations simples, fiables et comparables couvrant 190 catégories d'achat et 150 pays.