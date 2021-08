Faurecia / Plastic Omnium : 8 milliards d'euros pour Hella ?

Faurecia / Plastic Omnium : 8 milliards d'euros pour Hella ?









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le titre Hella bondissait hier soir de 11,2% sur les 67 euros à Francfort pour une valorisation boursière de 7,4 milliards d'euros. La cession de 60% du capital de cet équipementier automobile allemand pourrait valoriser le groupe environ 8 milliards d'euros, a indiqué hier l'agence Bloomberg, citant ses sources 'proches du dossier'. Les groupes français Plastic Omnium et Faurecia resteraient parmi les derniers candidats en lice et envisageraient selon Bloomberg de financer une possible acquisition via une augmentation de capital. La famille fondatrice du groupe allemand, les Hueck, a fixé à demain la date limite de dépôt des offres fermes pour la reprise de sa participation de 60% au capital. Il y a deux mois, des sources avaient précisé à l'agence Reuters que Plastic Omnium et Faurecia avaient exprimé leur intérêt. En phase avec la réglementation allemande, l'acquéreur des 60% devrait lancer une offre sur le solde du capital.