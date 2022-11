Faurecia place 700 ME d'obligations durables

(Boursier.com) — Faurecia a annoncé le succès de son émission de 700 millions d'euros d'obligations senior liées au développement durable de maturité 2026 lancée hier. Faurecia a placé les Obligations Durables échéance 2026 avec un coupon de 7,25%. "Nous avons exécuté en septembre 2021 une opération de pré-couverture des taux d'intérêt avec des swaptions pour les Obligations Durables. Le coût économique de ces Obligations Durables pour le groupe, après cette opération de couverture, s'établit à 5,35% par an", explique Faurecia. Le groupe utilisera le produit net de l'offre des Obligations Durables pour refinancer partiellement les prêts relais souscrits pour l'acquisition de Hella. A la suite de l'émission des Obligations Durables, le montant des prêts relais souscrits pour l'acquisition d'Hella sera réduit à 500 ME, ou 200 ME après la clôture de la cession de HBPO. Le lancement de cette émission obligataire Sustainability-Linked s'inscrit pleinement dans l'engagement de Faurecia pour un avenir durable, en particulier avec l'ambition du groupe d'être neutre en CO2 pour les scopes 1 et 2 d'ici 2025. Les objectifs de performance qui impactent les conditions des Obligations Durables sont liés à cet objectif validé par SBTi de neutralité CO2 sur les Scopes 1 et 2 d'ici 2025, avec 2019 pour année de référence.

Le Framework été revu par ISS ESG, qui a évalué la contribution des Obligations Durables de Faurecia aux Objectifs de Développement Durable définis par les Nations Unies comme ayant une "contribution significative" aux objectifs "Énergie propre et abordable" et "Action pour le climat". Les Obligations ont fait l'objet d'une demande d'admission au compartiment "vert" d'Euronext Dublin (Global Exchange Market). La date d'émission et de règlement-livraison des obligations est prévue pour le 15 novembre 2022.