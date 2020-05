Faurecia : pas de dividende au menu de l'AG

Crédit photo © Faurecia

(Boursier.com) — L'assemblée générale annuelle de Faurecia se tiendra le 26 juin au siège social de la Société à Nanterre, à dix heures. Dans le contexte de la crise sanitaire liée au Covid-19, le conseil d'administration a décidé, conformément à l'Ordonnance 2020-321 du 25 mars 2020, que cette assemblée générale se tiendra à huis clos, c'est-à-dire sans la présence physique des actionnaires.

En raison de la crise mondiale due à la pandémie de Covid-19, le conseil d'administration propose aux actionnaires de ne pas distribuer de dividende au titre de 2019. En raison du manque de visibilité actuel, le conseil d'administration a décidé de privilégier la responsabilité sociétale et la liquidité par rapport à la distribution.

Le conseil d'administration est convaincu que cette mesure protège les intérêts de toutes les parties prenantes de Faurecia. Elle renforce la flexibilité financière pour traverser la crise actuelle et renouer le plus vite possible avec une croissance rentable et durable ainsi qu'avec le paiement de dividendes.

Il sera demandé aux actionnaires d'approuver le renouvellement des mandats d'administrateur d'Odile Desforges, de Linda Hasenfratz, d'Olivia Larmaraud et de Michel de Rosen. Comme indiqué dans le Document d'enregistrement universel 2019 de la Société, le conseil d'administration a décidé de renouveler le mandat de président du conseil d'administration de Michel de Rosen, pour la durée de son mandat d'administrateur, sous réserve du renouvellement de son mandat d'administrateur par l'assemblée générale annuelle du 26 juin 2020 et de l'approbation, par cette même assemblée, de l'extension de la limite d'âge statutaire pour l'exercice des fonctions de président du conseil d'administration.

L'ordre du jour complet, les projets de résolutions ainsi que les principales modalités de participation et de vote à l'assemblée générale annuelle seront précisés dans l'avis de réunion qui sera publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires et sur le site internet de Faurecia le 22 mai.