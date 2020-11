Faurecia organise un salon de recrutement virtuel

Faurecia organise un salon de recrutement virtuel









Crédit photo © Faurecia

(Boursier.com) — Faurecia organise du 23 au 27 novembre 2020 un salon virtuel de recrutement. Hébergés sur une plateforme digitale, plusieurs stands dédiés aux alternants, VIE et stagiaires seront à disposition d'étudiants en provenance de plus de 40 grandes écoles françaises et européennes. Près de 300 offres en France et à l'international seront ouvertes couvrant un besoin de profils très divers notamment dans la recherche et développement, le commerce, les ressources humaines ou encore la finance.