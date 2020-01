Faurecia : nomination de Jean-Paul Michel au poste de Vice-Président Exécutif de Faurecia Clarion Electronics

Crédit photo © Faurecia

(Boursier.com) — Faurecia annonce ce jour la nomination de Jean-Paul Michel au poste de Vice-Président Exécutif de Faurecia Clarion Electronics. Il succède, à compter du 1er janvier 2020, à Atsushi Kawabata qui est nommé Président de Faurecia Japon et de Clarion Limited.

Jean-Paul Michel a commencé sa carrière en 1986 chez Michelin, en tant qu'analyste financier. En 1989, il rejoint Renault en qualité de contrôleur des achats directs. De 1991 à 2002, il travaille pour Valeo en tant que Directeur Financier de différentes unités opérationnelles en Europe et en Amérique du Nord. De 2002 à 2014, Jean-Paul Michel occupe différentes fonctions de Directeur Financier chez OSRAM, devenant en 2014 Directeur des Opérations de l'activité éclairage grand public. Avant de rejoindre Faurecia en 2018 comme Vice-Président Finance de l'activité Interiors puis Vice-Président Exécutif Délégué de l'activité Clarion Electronics, il était auparavant Vice-Président Exécutif de Lanzatech en charge des opérations, de la finance et de la stratégie (2015-2017).

Jean-Paul Michel est titulaire d'un diplôme d'administration des affaires de Sup de Co Reims (NEOMA, France).

Patrick Koller, directeur général de Faurecia, a déclaré : "Je suis ravi d'accueillir Jean-Paul Michel au sein de notre comité exécutif. Il apporte une expérience internationale significative de l'industrie automobile. En tant que Vice-Président Exécutif de notre activité Faurecia Clarion Electronics, il déploiera notre solide feuille de route pour une croissance rentable et renforcera la position de Faurecia dans les systèmes électroniques pour le Cockpit et l'ADAS."