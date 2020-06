Faurecia : Moody's dégrade

(Boursier.com) — Moody's dégrade les notes crédit senior non securisée et CFR de Faurecia de 'Ba1' à 'Ba2'. La perspective est 'stable'. "La dégradation de la note est due à l'augmentation des niveaux d'endettement de Faurecia, qui, en cette période de forte pression sur le secteur automobile mondial, laissera l'endettement de Faurecia bien au-dessus des attentes pour une note Ba1", explique l'agence. "L'attente de Moody's d'une reprise progressive des ventes mondiales de véhicules légers jusqu'en 2022, la poursuite des mesures d'efficacité de l'entreprise et la suspension du paiement du dividende en 2020 soutiennent la perspective stable de la notation Ba2", ajoute Moody's.