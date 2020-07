Faurecia : marche arrière

(Boursier.com) — Au cours de la dernière AG des actionnaires fin juin, Patrick Koller, Directeur général, est revenu sur la stratégie de transformation de Faurecia et les résultats enregistrés en 2019. Il a également présenté aux actionnaires les trois priorités actuelles du groupe pour traverser la crise liée à la Covid-19 : le redémarrage des activités en toute sécurité ; la protection de la trésorerie et le maintien d'une structure financière saine ; l'accroissement de la résilience du Groupe et l'abaissement du point mort de ses opérations qui lui permettront de faire face à la crise actuelle et de profiter d'une reprise prévue dès 2021.

Patrick Koller a évoqué les évolutions attendues du chiffre d'affaires du groupe sur la première partie de l'année, particulièrement affectée par la Covid-19. Après un premier trimestre en recul de 19,7%, le deuxième trimestre sera le plus impacté de l'année avec une baisse attendue de l'ordre de 50%, le point bas ayant été atteint au mois d'avril, fortement pénalisé par les confinements en Europe et en Amérique du Nord alors que la Chine était seulement au début de son redressement. Ainsi, les ventes sur l'ensemble du semestre pourraient afficher un recul de l'ordre de 35% (par rapport à un chiffre d'affaires de 8.972 millions d'euros réalisé au S1 2019).

A l'occasion de la prochaine publication des résultats du premier semestre le lundi 27 juillet, Faurecia indiquera ses perspectives pour le second semestre... Parmi les derniers avis de brokers, JP Morgan reste à 'surpondérer' sur Faurecia en ciblant un cours de 30 euros. Le titre recule de 2% ce vendredi à 34,02 euros.