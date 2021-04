Faurecia : les ventes du premier trimestre ont augmenté de 12,2% en croissance organique

(Boursier.com) — Les ventes du premier trimestre 2021 de Faurecia se sont élevées à 4.005 millions d'euros, en hausse de 8,9% en données publiées, y compris :

Un effet de change négatif de -183 millions d'euros, soit -5% des ventes, principalement dû au dollar américain et au real brésilien par rapport à l'euro.

Un effet de périmètre positif de 60 millions d'euros, soit +1,6% des ventes, en raison d'un mois de consolidation de SAS (janvier), dont la consolidation avait commencé en février 2020.

Les ventes du premier trimestre 2021 ont augmenté de 12,2% en croissance organique, avec une forte surperformance dans toutes les régions

Au niveau du Groupe, le fort effet défavorable du mix géographique estimé à environ 900 pb a conduit à une légère sous-performance de 60 pb par rapport à la croissance de la production automobile mondiale de +12,8% (source : IHS Markit, avril 2021).

Cet effet défavorable du mix géographique est dû au poids relatif de l'Asie, seule région où la production automobile a augmenté au cours du trimestre, qui représentait 44 % de la production automobile mondiale au premier trimestre 2020 contre seulement 17% des ventes mondiales de Faurecia sur la même période.

Le retournement de cet effet du mix géographique et le démarrage de production des nouveaux programmes de Seating, qui monteront en puissance sur le reste de l'année, contribueront à accélérer la croissance des ventes et la surperformance à partir du T2.

APRÈS LE SUCCÈS DU SPIN-OFF, FAURECIA DISPOSE DÉSORMAIS D'UN FLOTTANT DE 85% AVEC UNE BASE ACTIONNARIALE INTERNATIONALE ÉLARGIE

La distribution des actions Faurecia précédemment détenues par PSA, puis par Stellantis, a été réalisée. Tel qu'indiqué précédemment, Faurecia dispose désormais d'un flottant qui représente 85% de son capital, d'un actionnariat international élargi et d'une liquidité accrue.

Cela s'est traduit par l'entrée de Faurecia dans l'indice CAC Next 20 à compter du 22 mars.

Dans les 15% restant du capital se trouvent les quatre grands actionnaires historiques de PSA et FCA : Exor avec 5,5% du capital, Peugeot 1810 (la filiale de Peugeot Invest et Établissements Peugeot Frères qui détient leur participation dans Faurecia) avec 3,1%, Bpifrance avec 2,4% et Dongfeng avec 2,2%. A titre de rappel, les quatre actionnaires se sont engagés à conserver leurs actions Faurecia pendant une période de 180 jours après la réalisation de la distribution par Stellantis.

Le prochain plan d'actionnariat salarié non-dilutif (dénommé "Faur'Eso"), avec une livraison des actions prévue le 28 juillet, devrait contribuer à un actionnariat salarié total allant jusqu'à 2,6%.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES ACTIONNAIRES

Le 16 avril, le Conseil d'administration a convoqué son Assemblée générale annuelle pour approuver les comptes de l'exercice 2020.

L'Assemblée générale annuelle se tiendra le 31 mai au siège social de la société à Nanterre à 14 heures. Dans le contexte de la crise sanitaire actuelle, le Conseil d'administration a décidé, conformément à la réglementation en vigueur, que l'Assemblée générale se tiendrait à huis clos, c'est-à-dire sans la présence physique des actionnaires.

Le Conseil d'administration propose le versement en espèces d'un dividende de 1 euro par action. Le détachement du dividende se fera le 3 juin 2021 (date d'enregistrement le 4 juin 2021) et le dividende sera payé le 7 juin 2021.

Il sera demandé aux actionnaires d'approuver la ratification de la cooptation de Jean-Bernard Lévy en qualité d'administrateur et le renouvellement de Patrick Koller, Penelope Herscher et Valérie Landon également en qualité d'administrateur. Par ailleurs, il sera proposé aux actionnaires de nommer la société Peugeot 1810 au Conseil d'administration, avec Robert Peugeot en tant que représentant permanent.

L'Assemblée générale annuelle sera diffusée en direct et en différé sur le site Internet du Groupe.

CONFIRMATION DES OBJECTIFS FINANCIERS POUR L'EXERCICE 2021

Le 22 février, Faurecia a annoncé ses objectifs pour l'exercice 2021, basés sur l'hypothèse de 76,6 millions de véhicules produits dans le monde en 2021, en hausse de 8% par rapport à 2020 (contre une prévision d'IHS Markit de 80,9 millions de véhicules à cette période).

La dernière prévision d'IHS Markit (avril 2021) s'établit désormais à 79,7 millions de véhicules, en hausse de 13% par rapport à 2020. Cette baisse de prévision sur les deux derniers mois reflète les effets de la pénurie de composants électroniques sur l'industrie automobile.

Faurecia maintient son estimation de 76,6 millions de véhicules produits en 2021 et ses objectifs financiers pour l'exercice sont tous confirmés :

Ventes supérieures ou égales à 16,5 milliards d'euros et surperformance des ventes de plus de 600 pb

Marge opérationnelle d'environ 7% des ventes, proche des niveaux pré-Covid

Cash-flow net d'environ 500 millions d'euros et ratio dette nette/EBITDA < 1,5x en fin d'exercice.

Tous les autres objectifs et ambitions pour 2022 et 2025 qui ont été présentés lors de la Journée Investisseurs du 22 février sont également confirmés.