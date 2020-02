Faurecia : le résultat opérationnel ressort à 1.283 ME

(Boursier.com) — Les ventes de Faurecia ont représenté 17,8 milliards d'euros en 2019, en hausse de 1,4% en données publiées, mais en baisse de 3% à taux de change constants et hors effet de périmètre de Clarion, soit une 'surperformance' de 280 points de base par rapport à la croissance de la production automobile mondiale (-5,8%, source : IHS Markit février 2020). Le résultat opérationnel ressort à 1.283 millions d'euros et la marge opérationnelle à 7,2% (7,4% hors effet dilutif de Clarion). Le Cash-flow net s'établit à 587 millions d'euros, en progression de 11% par rapport à l'année précédente.

Des prises de commandes record en 2019 ont permis de cumuler sur trois ans un volume de commandes de 68 Milliards d'euros, précise encore la direction.

Le dividende proposé progresse à 1,30 euro par action, contre 1,25 euro versé en 2019.

Une GUIDANCE 2020 EN LIGNE AVEC LES AMBITIONS À MOYEN TERME DU GROUPE...

Avec une hypothèse de production automobile mondiale en baisse d'environ 3% en 2020, la guidance annuelle de Faurecia pour l'exercice 2020 est la suivante :

Solide croissance des ventes publiées, incluant :

-un effet périmètre d'environ 500 points de base (3 mois de Clarion + 11 mois de SAS),

-une surperformance de 100 à 200 points de base par rapport à la production automobile mondiale (à périmètre et taux de change constants)

Amélioration de la rentabilité, avec une marge opérationnelle supérieure à 7,2% des ventes

Poursuite de la forte génération de trésorerie, avec un cash-flow net supérieur à 500 millions d'euros.

Patrick Koller, directeur général de Faurecia, a déclaré : "En 2019, nous avons à nouveau démontré notre résilience dans un environnement très difficile, tout en poursuivant le déploiement de notre stratégie de transformation. Nous avons atteint tous nos objectifs financiers grâce à notre agilité à nous adapter aux conditions de marché, qui se sont dégradées en cours d'année. Parallèlement, nous avons activement mis en oeuvre notre stratégie axée sur le Cockpit du Futur et la Mobilité Durable. Nous avons créé notre nouvelle activité, Faurecia Clarion Electronics, qui est dotée d'une feuille de route claire et solide en vue d'une croissance rentable. Nous avons acquis les 50 % restants de SAS, que nous consoliderons à partir de cette année, et nous avons également poursuivi notre investissement dans les véhicules électriques à pile à combustible avec la création d'une co-entreprise à 50/50 avec Michelin. Je remercie toutes les équipes de Faurecia pour leur contribution efficace aux bonnes performances de 2019 et je voudrais en particulier apporter notre soutien et notre sympathie à tous nos collègues en Chine. L'année 2020 devrait être une nouvelle année difficile en termes de conditions de marché. Nous prévoyons, à ce stade, une baisse d'environ 3% de la production automobile mondiale. Nous avons mis en place les plans d'actions appropriés pour améliorer nos performances et nous resterons concentrés sur la résilience et la génération de cash. Notre guidance est parfaitement alignée sur la vision et les ambitions à moyen terme que nous avons présentées en novembre dernier lors de notre Capital Markets Day. En 2020, nous accélérerons le déploiement de nos convictions à travers nos initiatives clés, notamment en mettant l'accent sur la satisfaction totale de nos clients et sur notre programme de neutralité carbone à horizon 2030. Notre objectif est ainsi d'assurer une création de valeur durable pour l'ensemble des parties prenantes de Faurecia."