Faurecia : le dividende passe à 1,3 euro/action

Faurecia : le dividende passe à 1,3 euro/action









Crédit photo © Faurecia

(Boursier.com) — A l'occasion de la publication des comptes 2019 de Faurecia, le Conseil d'administration de la société a indiqué qu'il proposerait à l'Assemblée générale des actionnaires du 29 mai, le versement d'un dividende de 1,3 euro par action (1,25 euro au titre de 2018). Cette augmentation de dividende reflète la confiance du Groupe dans sa capacité à générer une croissance rentable et un flux de trésorerie accru, ainsi que son engagement à créer de la valeur pour les actionnaires , explique le Conseil.

Le dividende sera versé en numéraire début juin.

Rappelons que les dividendes versés aux actionnaires (y compris minoritaires) au titre de 2018 ont représenté une dépense de 211,8 millions d'euros, dont 170,2 ME aux actionnaires de Faurecia et 41,6 ME aux minoritaires.

Retour sur 2019

Pour 2019, Faurecia dégage un Ebitda de 2,404 milliards d'euros, en progression de +12,3% par rapport à 2018 (2,14 MdsE). Le résultat net consolidé, part du groupe s'établit à 590 ME, en recul de 15,8% par rapport à 2018 (701 ME), malgré une croissance de 1,4% des ventes à 17,8 MdsE.

Le cash-flow net s'établit à 587ME, en hausse de 11,2% par rapport aux 528,1 ME de 2018.

Au 31 décembre 2019, la dette financière nette du Groupe Faurecia s'élevait à 2,524 MdsE, soit 1,05x l'Ebitda. Les notes de crédit de Faurecia ('BB+'/'Ba1' avec perspective 'stable') ont été confirmées par les trois agences de notation.