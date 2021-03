Faurecia lance une émission obligataire senior verte de 400 ME

(Boursier.com) — Faurecia lance une émission de 400 millions d'euros d'Obligations senior Vertes à échéance 2029. Elle constitue la première émission d'obligations vertes de Faurecia, réalisée dans le cadre du Green Bond Framework mis en place par le groupe en mars 2021. Faurecia utilisera le produit net de l'offre des Obligations Vertes pour financer ou refinancer, en tout ou en partie, des projets verts éligibles conformément à son Green Bond Framework.

Le lancement de cette première obligation verte s'inscrit pleinement dans l'engagement de Faurecia en faveur de la mobilité durable, et en particulier dans l'ambition du Groupe d'investir dans la mobilité hydrogène qui prend de l'ampleur dans le monde. D'ici 2030, Faurecia estime que 2,5 millions de véhicules particuliers et utilitaires seront produits, représentant un marché de 17 milliards d'euros.

Grâce à d'importants investissements en R&D, production, partenariats et acquisitions, Faurecia est "idéalement positionné pour devenir un leader mondial tant dans les systèmes de stockage et de distribution d'hydrogène, que dans les piles à combustible et les systèmes associés à travers Symbio, sa joint-venture avec Michelin". Les ventes commenceront à s'accélérer à partir de 2022 pour atteindre 500 millions d'euros en 2025 et plus de 3,5 milliards d'euros en 2030.

Le Green Bond Framework a été revu par ISS ESG, fournisseur de la Second Party Opinion qui a évalué la contribution de l'obligation verte de Faurecia aux Objectifs de Développement Durable définis par les Nations Unies comme ayant une 'Contribution significative' aux objectifs 'Énergie Propre et Abordable' et 'Action pour le climat'.