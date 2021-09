Faurecia lance son offre publique d'achat sur Hellla

(Boursier.com) — Faurecia , au travers de sa filiale détenue à 100% Faurecia Participations GmbH en tant qu'entité initiatrice, a publié aujourd'hui le document d'offre relatif à son offre publique d'achat volontaire en numéraire de toutes les actions de Hella, acteur majeur de l'éclairage et de l'électronique automobile basé à Lippstadt, en Allemagne.

Le prix de l'offre est de 60 euros par action en numéraire. Cette offre représente une contrepartie totale de 60,96 euros (en incluant le dividende prévu de 0,96 euro devant être versé par Hella à ses actionnaires avant la réalisation de l'offre), correspondant ainsi à une prime attractive de 33% par rapport au dernier cours de l'action non affecté de 45,8 euros.

La première période d'offre s'ouvre aujourd'hui et se terminera le 25 octobre 2021 à 24:00 CET. Une deuxième période d'offre devrait s'ouvrir le 29 octobre 2021 pour se terminer le 11 novembre 2021 à 24:00 CET. Au cours de ces périodes, les actionnaires de Hella ont la possibilité d'accepter l'offre et d'apporter leurs actions. Les modalités de l'offre et les conditions suspensives à sa réalisation sont détaillées dans le document d'offre publié aujourd'hui. Pour apporter leurs actions, les actionnaires de Hella doivent contacter leur banque dépositaire.

Le rapprochement de Faurecia et de Hella donnera naissance au 7ème équipementier automobile mondial, qui se concentrera sur quatre domaines de croissance, parfaitement aligné avec les grandes tendances de l'industrie :

La mobilité électrique (y compris les solutions hydrogène),

Les Systèmes Avancés d'Assistance au Conducteur (ADAS) et la conduite autonome,

Le Cockpit du Futur,

La valorisation du cycle de vie des produits ("Lifecycle Value Management").

Le groupe combiné deviendra un acteur technologique majeur comprenant six activités, dont cinq d'entre elles - Electronique, Eclairage, Sièges, Intérieur, Mobilité Durable - dépasseront chacune 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires. L'activité "Lifecycle Value Management" nouvellement créée se développera rapidement pour atteindre une position de leader.

Faurecia a conclu un accord de rapprochement avec Hella. Cet accord stipule, sous réserve de l'examen du document d'offre, que l'associé commandité et le conseil de surveillance de Hella soutiennent l'offre et entendent recommander aux actionnaires de Hella de l'accepter.

La réalisation de l'offre est soumise aux conditions suspensives usuelles, telles que décrites dans le document d'offre. L'offre n'est pas soumise à l'atteinte d'un seuil minimum d'acceptation.

Comme annoncé le 14 août 2021, Faurecia a conclu un accord avec le pool familial et avec Hella pour acquérir auprès du pool familial sa participation de 60% au prix de 60 euros par action payé en numéraire et en actions Faurecia.

La publication du document d'offre a été approuvée par l'autorité fédérale allemande de surveillance financière (BaFin). La version allemande du document d'offre (ainsi que sa traduction en anglais non contractuelle et non revue par la BaFin) sont désormais disponibles sur www.faurecia-offer.com.

Faurecia est assisté de Lazard, conseiller financier principal de la transaction, ainsi que par Berenberg et J.P. Morgan en tant qualité de conseillers financiers et enfin de White & Case en tant que conseiller juridique.