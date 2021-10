Faurecia : la pénurie de "semis" pèse sur les comptes

(Boursier.com) — Faurecia dévoile des ventes de 3,4 milliards d'euros au troisième trimestre, en baisse de 10,4% en données publiées (-11,4% en organique). Le consensus était positionné à 3,64 MdsE. L'ensemble des activités et des régions a néanmoins enregistré une forte surperformance. Au niveau du Groupe, la surperformance s'est établie à 780 pb, comprenant un effet défavorable du mix géographique estimé à environ 450 pb, si bien que la surperformance sous-jacente avant l'effet défavorable du mix géographique s'inscrivait à environ 1.230 pb.

L'équipementier automobile confirme ses objectifs financiers pour 2021, tels que récemment revus à la baisse, à savoir, des ventes d'environ 15,5 milliards d'euros et une forte surperformance organique des ventes (plus de +600 pb), une marge opérationnelle comprise entre 6 et 6,2%, un cash-flow net d'environ 500 millions d'euros et un ratio dette nette/EBITDA d'un maximum de 1,5x en fin d'année.

Patrick Koller, DG de Faurecia, a déclaré : "l'environnement de marché est resté difficile au cours du trimestre écoulé, pénalisé par les conditions défavorables en matière de chaînes d'approvisionnement, notamment pour les semiconducteurs, qui ont eu un impact négatif sur la production automobile et ont induit une grande volatilité dans les programmes des constructeurs automobiles. Face à cet environnement, Faurecia a néanmoins enregistré une solide surperformance de ses ventes et confirme sa capacité à générer un fort levier opérationnel en 2021. Outre la gestion rigoureuse de la performance à court terme, nous sommes également engagés dans la finalisation du processus d'acquisition de Hella et préparons nos entreprises à joindre leurs forces et à créer de la valeur pour l'ensemble de nos parties prenantes".

