Faurecia : JP Morgan Chase & Co s'est renforcé sur le marché

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 7 juin à l'AMF, la société JP Morgan Chase & Co. a déclaré avoir franchi indirectement en hausse, le 3 juin, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de la société Faurecia. Elle détient, indirectement par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, 7.996.600 actions Faurecia représentant autant de droits de vote, soit 5,27% du capital et 5,21% des droits de vote de la société.

Ce franchissement de seuils résulte d'une acquisition d'actions Faurecia sur le marché.

Au titre du code de commerce :

- la société J.P. Morgan Securities LLC a précisé détenir 671.945 actions Faurecia (prises en compte dans la détention par assimilation visée ci-dessus) résultant de la conclusion de contrats avec un tiers (propriétaire de ces actions) conférant le droit à la société JP Morgan Securities LLC d'utiliser lesdites actions à tout moment ; et

- la société J.P. Morgan Securities plc a précisé détenir 61.738 actions Faurecia (prises en compte dans la détention par assimilation visée ci-dessus) résultant de la conclusion de contrats avec un tiers (propriétaire de ces actions) conférant le droit à la société JP Morgan Securities plc d'utiliser lesdites actions à tout moment.

Au titre de l'article du code de commerce et du règlement général, JP Morgan Chase & Co. a précisé détenir indirectement, par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, 1.718.881 actions Faurecia (prises en compte dans la détention visée ci-dessus) résultant de la détention de 44 contrats d' "equity swaps" à dénouement en numéraire arrivant à échéance entre le 21 juin 2022 et le 14 mai 2029 et portant sur 1.718.881 actions Faurecia.