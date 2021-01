Faurecia : journée investisseurs le 22 février

(Boursier.com) — Faurecia tiendra une journée investisseurs le 22 février prochain au cours de laquelle l'équipementier automobile reviendra sur le changement à venir de sa structure actionnariale.

"Faurecia se félicite de la décision de Stellantis de distribuer en nature à ses actionnaires les actions Faurecia, qui représentent environ 39% de son capital. Dans le cadre de ce changement majeur d'actionnariat, Faurecia a nommé Lazard et JP Morgan comme co-financial advisers, et Berenberg et la Société Générale comme flowback managers".

Cette distribution augmentera le flottant de Faurecia, améliorera son profil sur les marchés financiers et permettra au groupe d'affirmer sa stratégie en tant que société indépendante. Le groupe profitera également de l'occasion pour donner une vision d'ensemble de sa stratégie et détaillera les perspectives à moyen terme de la société et de ses activités.