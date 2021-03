Faurecia investit en région Bourgogne-Franche-Comté

Crédit photo © Faurecia

(Boursier.com) — Faurecia annonce la construction d'une nouvelle plateforme industrielle 4.0 en région Bourgogne-Franche-Comté pour un coût total de 165 millions d'euros. Ce site, qui emploiera à terme plus de 1.000 personnes, assurera la production de sièges, de solutions sophistiquées de réduction des émissions et de systèmes de stockage d'hydrogène. Bénéficiant des dernières technologies de l'industrie 4.0, ce site sera également une référence en matière de réduction d'émissions de CO2. Ce projet permet de maintenir les effectifs inscrits dans la région et de créer 300 emplois hautement qualifiés sur la commune d'Allenjoie. Il assure également la pérennité du site de Pulversheim.

Au cours de cette année, cette nouvelle plateforme accueillera la production du site de Beaulieu et permettra à l'activité Clean Mobility de Faurecia de se doter d'un outil performant, nécessaire à son développement dans les systèmes de stockage d'hydrogène. En 2022, l'assemblage de sièges complets y sera installé et bénéficiera des dernières avancées technologiques en matière d'automatisation et de robotisation.

Au sein de la région Bourgogne-Franche-Comté, Faurecia emploie environ 2.500 personnes dans 5 sites industriels et 1 centre de R&D.