Faurecia inaugure son centre d'expertise dédié aux réservoirs à hydrogène









(Boursier.com) — Faurecia a inauguré aujourd'hui son centre d'expertise mondial dédié aux systèmes de stockage à hydrogène en présence de la Présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté, Mme Marie-Guite Dufay. Situé à Bavans en France et représentant un investissement total de 25 millions d'euros, ce centre d'expertise vise à développer des systèmes de stockage à hydrogène légers et compétitifs afin d'accélérer la mobilité à hydrogène.

Plus de 60 ingénieurs et techniciens ont la capacité de concevoir des systèmes de stockage à hydrogène et produire des prototypes adaptés aux spécifications des clients, tester les systèmes de stockage à hydrogène en utilisant des équipements de pointe pour des tests hydrauliques, de gaz, de fuite et d'éclatement, développer de nouveaux design de réservoirs afin d'augmenter leurs performances - notamment le volume d'hydrogène stocké par kg, développer de nouveaux procédés industriels afin d'accélérer la production face à une perspective de 5 millions de véhicules à pile à combustible produits d'ici 2030, et travailler sur des matériaux innovants ainsi que sur des réservoirs intelligents intégrant des capteurs - pour diviser le coût des systèmes par quatre d'ici 2030 et augmenter leur sécurité, leur durabilité et leur recyclabilité.

Faurecia a déjà démarré la production de systèmes de stockage d'hydrogène destinés aux poids lourds ainsi qu'aux flottes de véhicules utilitaires légers pour plusieurs constructeurs internationaux. Le groupe a actuellement la capacité de produire plusieurs milliers de systèmes de stockage d'hydrogène par an et vise à augmenter sa capacité de production. En plus des systèmes de stockage à hydrogène produits par Faurecia, le groupe a créé Symbio, co-entreprise avec Michelin, dédiée au développement et à la production de piles à combustible. L'ambition de Faurecia est de devenir un leader à la fois sur les piles à combustible et les systèmes de stockage à hydrogène sur un marché qui représentera près de 20 milliards d'euros d'ici 2030.