Faurecia : gros rebond !

(Boursier.com) — En hausse de 7,3% à 14,5 euros, Faurecia s'offre un copieux rebond en cette fin de semaine et efface une partie des pertes des deux derniers jours. L'équipementier automobile a été fortement chahuté jeudi après la présentation de son plan Power25, lors du premier Capital Markets Day depuis le rapprochement avec HELLA.

Oddo BHF se dit surpris par cette très mauvaise réaction alors que les objectifs sont ressortis globalement en ligne avec les attentes (chiffre d'affaires inférieur mais incluant cessions à venir, FCF supérieur et rentabilité en ligne) avec une présentation exhaustive des différentes divisons et de leur potentiel, qu'il s'agisse de croissance, nouvelles technologies ou de progression attendue de leur performance opérationnelle. Elle confirme néanmoins le peu d'appétit actuel des investisseurs pour les équipementiers et notamment les plus endettés d'entre eux comme Faurecia et la nécessité pour ce dernier de rassurer en concrétisant de nouvelles cessions. Si l'environnement macroéconomique devrait continuer de peser à court terme sur le secteur, le newsflow attendu dans les prochains mois en matière de cessions, conjugué au rebond des résultats dès le second semestre et la valorisation très faible, sont autant d'éléments qui confortent le broker dans son opinion positive sur le titre.